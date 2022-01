Le succès de "Don’t look up" sur Netflix : une aubaine inespérée pour les défenseurs du climat ?

C’est "l’autre" succès qui fascine en ce moment à Hollywood. Tandis que Spider-Man : No Way Home remplit les salles comme si la pandémie n’existait pas, Don’t look up bat des records d'audience sur Netflix. Avec 263 millions d’heures de visionnage 11 jours après sa mise en ligne, le film d’Adam McKay connaît un démarrage fulgurant, juste derrière Red Notice et Bird Box, qui cumulaient respectivement 364 millions et 282 millions d’heures de visionnage sur une période similaire.

Don’t look up, sous-titré "Déni Cosmique" en VF, raconte comment deux scientifiques, incarnés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, se heurtent à l’indifférence générale, de la Maison Blanche à l’opinion publique, lorsqu’ils découvrent qu’une comète géante s’apprête à détruire la planète. Entre fable écolo et satire de la société du spectacle, le film d’Adam McKay a divisé la critique outre-Atlantique puisqu’il ne cumule que 53% d’avis positifs sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.