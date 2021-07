VIDÉO - Dream Horse : Toni Collette et Damian Lewis se lancent dans la course

C’est en découvrant le documentaire "Dark Horse", primé en 2011 à Sundance, qui relatait les parcours de Jan Vokes et son cheval, que la productrice Katherine Butler a eu envie d’en faire un film. Après avoir obtenu l’accord de la principale protagoniste et de son mari, elle lance la production avec le réalisateur gallois Euros Lynn, à qui on doit des épisodes de séries comme "Doctor Who", "Sherlock" ou "Blackmirror". Le casting s’articule autour de Toni Collette, révélée par "Muriel" en 1995 et vue ensuite dans "Le Sixième" sens ou "Little Miss Sunshine", et Damian Lewis, héros des séries "Frères d’armes" et "Homeland".