Dupont de Ligonnès : le livre événement

Le mystère autour de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès continue de susciter la curiosité des Français. En juillet et août 2020, le magazine Society avait sorti deux numéros d'enquête consacrés à ce fait divers. Près de 400 000 exemplaires du magazine ont été vendus. Le succès a été tel que les numéros en question se sont vendus à prix d'or sur le marché noir. Pour pallier la pénurie, la maison d'edition So Press qui édite le magazine Society vient de sortir un livre basé sur cette grande enquête. D'après Franck Annese, directeur de la rédaction de Society, ce n'est pas tant le crime qui fascine les Français mais plutôt l'ampleur qu'a prise l'histoire et la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. Les équipes de So Press travaillent également sur une série adaptée de leur enquête.