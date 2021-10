Martin Bourboulon, réalisateur de "Eiffel" : "Ce film mêle l’épique et l’intime"

Gustave Eiffel a-t-il vraiment vécu ce grand amour que vous nous racontez ? Avez-vous pris quelques libertés avec la réalité ?

C’est une histoire qui a absolument existé, en 1860. Gustave et Adrienne se sont rencontrés durant leur jeunesse, ils voulaient se marier et ils n’ont pas pu le faire. Eiffel a alors refait sa vie, il a eu des enfants avec une jeune femme qui est décédée en 1877. Et Adrienne Bourgès de son côté n’a jamais eu d’enfants. Ce qu’on sait, c’est qu’il s’agit d’une histoire d’amour qui a été passionnelle et forte. On sait aussi que Gustave Eiffel ne voulait pas participer à l’exposition universelle. Il ne voulait pas non plus fabriquer la tour Eiffel. On sait aussi qu’il a changé d’avis très rapidement et qu’il s’est engagé à fond dans ce projet, quitte à hypothéquer des biens personnels. Le cinéma est intervenu à partir du moment où on s’est dit que la seule interprétation possible à ce revirement, c’est qu’il a recroisé la route de cette jeune femme à ce moment très précis sa vie.