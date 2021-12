VIDÉO – Elles jouent du metal en hijab : qui sont les musiciennes de Voice of Baceprot ?

"Dans notre village, il est rare que des filles jouent de la musique metal", explique Siri, la batteuse. "Beaucoup de filles de notre âge sont déjà mariées ou fiancées. "Mes parents m'ont dit que savoir lire était inutile", abonde Firda, la chanteuse et guitariste. "Une fois mariée, mon mari ne voudra pas que je lise des livres mais que je cuisine et que je nettoie la maison, répétaient-ils".

Grâce à la musique, elles ont échappé à un destin tout tracé. Originaires d’un petit village à l’Ouest de Java, Marsya, Siti et Widi ont fait connaissance sur les bancs d’une école coranique traditionnelle où elles ont créé Voice Of Baceprot (Voix Bruyantes– ndlr). Elles y ont croisé la route d’un conseiller d’orientation qui leur a fait découvrir des groupes anglo-saxons comme Rage Against The Machine, Slipknot et autre System of A Down.

C’est en reprenant les tubes de leurs formations préférées que les Voice of Baceprot commencent à se faire remarquer, en 2015 sur YouTube. Leur dextérité musicale, leur jeunesse et bien sûr leur look intriguent les médias internationaux. "Le hijab et le metal, c’est la même chose", indique Firda dans un entretien accordé au New York Times. "Le hijab est mon identité et le metal est mon genre musical".

Ce message de liberté, les trois artistes le proclament sur le single, "God, Allow Me (Please) to Play Music", une réponse aux attaques violentes dont elles sont victimes sur les réseaux sociaux. "Certains disent que si nous enregistrons un album, ils le brûleront. D’autres menacent de nous décapiter", raconte la chanteuse.