VIDÉO - Emmanuelle Béart : "Au cinéma, c'est beaucoup plus dur de vieillir pour une actrice"

Elle fait son grand retour au cinéma avec l’un des plus beaux rôles de sa carrière. Dans L’Étreinte, le premier long-métrage de Ludovic Bergery, Emmanuelle Béart incarne Margaux, une jeune veuve qui après la mort de son mari, reprend des études de lettres. Sur les bancs de la fac, elle fait la rencontre d’Aurélien (Vincent Dedienne) et son groupe d’amis qui l’encouragent à reprendre en main sa vie sentimentale.

Si ce portrait de femme tout en nuances semble avoir été écrit pour sa vedette, tour à tour craintive, malicieuse, impulsive et désespérée, il n’en est rien. "Je me souviens avoir donné des idées d’actrices à Ludovic, que je connaissais", révèle-t-elle. "Et puis un jour il y a une sorte d’évidence pour lui et d’évidence pour moi. Je commence à comprendre le personnage dans ses yeux et à ce moment-là il me dit : 'Mais en fait c’est pour toi !'."