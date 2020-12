En Bretagne, une boutique 100% Harry Potter vient d'ouvrir ses portes

MAGIQUE - Depuis 1997 et la sortie du premier tome de Harry Potter, des générations de fans suivent les aventures de cet apprenti sorcier. Un inépuisable business qui voit aujourd'hui la création de boutiques à son nom. La dernière en date a ouvert ses portes au beau milieu de la campagne bretonne.

Ils se préparent depuis des mois. Gwenaëlle Le Riboter et sa famille ont un défi qu'ils sont sur le point de réaliser : ouvrir au beau milieu de la campagne bretonne, à Hillion dans les Côtes d'Armor, une boutique de 120 mètres carrés entièrement consacrée à Harry Potter. Le jour de l'inauguration est enfin arrivé, et c'est l'effervescence. À peine ouvert, le magasin est pris d'assaut. "Bonjour à tous, je vous remercie d'être si nombreux déjà", lance conquise la gérante du "Comptoir des sorciers". Baguettes magiques, pulls, cartables... Il y en a pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands, avec la fameuse bière au beurre du troisième épisode de la saga. Et si le jeune sorcier fascine toujours autant, c'est d'abord parce que dans les familles, on est fan de génération en génération. "La passion d'Harry Potter, c'est quelque chose qui se transmet, c'est comme Star Wars. Ca fait quarante ans que ça existe et tout le monde aime toujours autant. Harry Potter c'est pareil", confirme Gwenaëlle.

Cent fois plus de produits dérivés

Un mythe qu'entretiennent ces magasins. Rien que cette année, une quinzaine de boutiques, comme celle de Gwenaëlle ont ouvert un peu partout en France. Mais cela n'explique pas tout. Il y a aussi les produits dérivés qui sont aujourd'hui cent fois plus nombreux qu'il y a 20 ans. Même les magasins de jouet classiques surfent sur cette tendance. "Les ventes ont explosé à opartir du moment où on a mis la licence Harry Potter. Aujourd'hui on va vendre, par exemple, 4 à 5 fois plus de Trivial Poursuit Harry Potter que de Trivial Poursuit classique", reconnaît Rodolphe Brondy, le responsable des achats chez Joué Club. Et pour ne rien gâter, il peut le vendre quelques euros plus cher. Se renouveler passe aussi par la modernisation des jouets. Ainsi à l'aide d'un trucage vidéo sur votre smartphone, vous pouvez désormais utiliser la fameuse cape d'invisibilité, exactement comme dans le premier film. "Grâce à la technologie on l'a réinventé. C'est une cape qui rend vraiment invisible, comme on peut le voir sur la vidéo", explique Gregory Schuber, le vice-président Marketing, Data&Innovation chez Warner-Bros France.

Enfin, Harry Potter n'en serait sûrement pas là sans avoir fait naître une communauté de fans. Parmi ceux de la première heure, il y a Virginie Breton. Avec ses vidéos de présentation des derniers gadgets ou d'extraits exclusifs, elle perpétue le phénomène depuis huit ans. "Je me souviens quand je me suis lancée sur Instagram il y a quelques années, il n'y avait pas autant de compte Harry Potter et maintenant il y en a des centaines, et c'est fou. On voit que la communauté grandit de plus en plus alors qu'on s'éloigne de la sortie du dernier film. C'est un phénomène incroyable", raconte la youtubeuse Parmi ses 80.000 abonnés sur internet, on retrouve beaucoup d'adolescents qui n'étaient pour certains même pas nés lors de la sortie des livres. La légende Harry Potter a donc de beaux jours devant elle.

