EN DIRECT - "Danse avec les stars" : place à l'épreuve inédite des duels, Tayc premier qualifié pour la semaine prochaine

Le chanteur Tayc et sa partenaire Fauve Hautot ouvrent le bal sur un American smooth. Suffisant pour faire mieux que la samba de la comédienne Lucie Lucas et de son danseur Anthony Colette ?

On est plutôt d'accord avec cet internaute, qui demande à ce que les duos soient jugés sur la même danse. Et vous ?

Tayc et Fauve Hautot se présentent sur le parquet pour un American smooth au rythme du dernier tube de Bruno Mars, "Leave the door open". Convaincront-ils Chris Marques, très déçu de leur rumba de la semaine dernière ?

On entend déjà un "c'est pas mal" de Chris Marques la chorégraphie à peine terminée. Mais c'est François Alu qui démarre, saluant chez Tayc "un très bon partenaire". "Pour moi, tu t'es contraint à l'exercice de l'American smooth et ce n'était pas évident", dit-il.

Une samba sur "Fever" de Dua Lipa et Angèle ? C'est le défi que doivent relever la star de "Clem" et son partenaire Anthony Colette, 4e du classement la semaine dernière.

Denitsa Ikonomova salue "une très belle interprète" chez Lucie Lucas mais il lui a manqué du rythme et le rebond indispensable à la samba. Chris Marques note que c'est "un peu moins fluide cette semaine", même s'il "adore la voir danser". Pour Jean Paul Gaultier, c'était à la fois "élégant et torride". François Alu qualifie lui de "suave" la connexion entre les deux danseurs. "Le challenge a été relevé", malgré quelques soucis techniques.

Tayc et Fauve Hautot ! Crédités de 26 points , Lucie Lucas et Anthony Colette iront au face à face en fin d'émission pour sauver leur place dans la compétition.

Place aux deux couples qui étaient en bas du classement la semaine dernière. L'ancienne Miss France Vaimalama Chaves et Christian Millette vont défendre leur place sur un quickstep, le comédien Jean-Baptiste Maunier et Ines Vandamme sur un chacha.

Ses chaussures seront-elles faites pour danser ? C'est sur "Theses boots are made for walking" que Miss France 2019 va tenter de remporter son duel avec son binôme Christian Millette.

Vaimalama Chaves a perdu sa voix. "Mais tu as des jambes", la taquine Jean Paul Gaultier qui salue "sa progression notable" depuis le début de la compétition. Denitsa Ikonomova note aussi ses progrès sur une chorégraphie pas évidente, mais invite la Tahitienne à mettre plus d'énergie dans ses mouvements et "à donner encore plus artistiquement".

On profite donc de la coupure pub pour revoir la samba torride de Lucie Lucas et Anthony Colette, qui risquent tout de même l'élimination ce soir.

Alors, cette danse ? "Ton haut du corps commence à groover", note François Alu qui souligne les efforts et les progrès de Jean-Baptiste Maunier. "La boule à facettes, ça te va parfaitement", ajoute Jean Paul Gaultier qui a passé "un bon moment". "Très fière" parce qu'il n'a pas fait de talons, Denitsa Ikonomova lui reproche de ne pas les avoir poser et donc de ne pas avoir été assez "aérien" sur son chacha. Chris Marques est ravi d'avoir vu "un autre Jean-Baptiste", "sensuel".

Ça ne se joue à un petit point ! Vaimalama Chaves et Christian Millette seront la semaine prochaine avec 26 points, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme n'ayant obtenu que 25 points.

"C'est Internet contre la télé", selon Camille Combal. Le YouTubeur Michou et sa danseuse Elsa Bois vont se frotter au quickstep, la comédienne Aurélie Pons et Adrien Caby vont eux se lancer dans un jive.

C'est du jamais-vu. Pour son quatrième prime, Danse avec les stars pimente la compétition avec la mise en place d'une épreuve inédite : les duels. Grands favoris depuis le lancement de cette saison 11, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac feront face à Ditaa Von Teese et Christophe Licata. Tayc et Fauve Hautot devront faire mieux que Lucie Lucas et Anthony Colette.

Aurélie Pons et Adrien Caby seront opposés à Michou et Elsa Bois. Wejdene et Samuel Teixier danseront contre Gérémy Crédeville et Candice Pascal. Quant à Jean-Baptiste Maunier et Iris Van Damme, en bas de classement la semaine dernière, ils affronteront Vaimalama Chaves et Christian Millette. À dispositif exceptionnel, règle exceptionnelle. Cinq couples échoueront au face à face ultime, qui marquera le départ d'un couple à la fin de l'émission.