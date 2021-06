En plein air ou dans un théâtre, ces acrobates voltigeurs nous donnent le vertige

Et plus inattendu encore, on découvre aussi une championne d'escalade Nina Caprez qui aura troqué ces falaises pour cet immense mur, support vertical d'un ballet aussi léger et aérien que peuvent le rêve des spectateurs confinés mais pleinement excités. Ils sont masqués, à distance les uns des autres en jauge réduite. Annulé en 2020, le festival ouvre la saison estivale avec cette proposition inattendue. En plein air ou dans un théâtre, elle pourra être adaptée à toutes les situations.