En répétition avec les Rabeats, le groupe français qui reprend les Beatles

Passionnés depuis toujours par les Beatles, les Rabeats aiment leur ressembler et leur rendent hommage musicalement depuis 20 ans déjà. Ils sont composés de quatre membres dont Sly, le leader, Dip et Marcello, les guitaristes, et Flamm, le batteur. Pour ce dernier, le style du groupe a évolué. "Plus on avance en âge, plus on est sobre musicalement, et c'est bien je trouve", a-t-il confié. De vrais ados toujours prêts à rire comme les Beatles à Liverpool.