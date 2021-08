"Et maintenant" : la chanson de Gilbert Bécaud fait le tour du monde depuis 60 ans

En 1961, les Français découvrent la chanson de Pierre Delanoë et Gilbert Bécaud. Le succès de "Et maintenant" est instantané. Pendant six semaines, elle restera numéro un des ventes. Une de nos équipes avait rencontré Gilbert Bécaud en répétition en 1993. Pour lui, écrire un texte, c'était raconter une histoire le mieux possible. Quand on est un artiste, la qualité doit primer. "On ne cherche pas à plaire, on cherche à convaincre. Moi je n'ai jamais essayé pour écrire des chansons pour être au hit parade ou au top 50", a-t-il dit.