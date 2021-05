VIDÉO - Et si l'acteur Matthew McConaughey était le prochain gouverneur du Texas ?

RECONVERSION - Au sommet de sa carrière au cinéma, Matthew McConaughey, 51 ans, laisse entendre qu’il pourrait prochainement se lancer en politique. Et ça tombe bien : à 18 mois de l’élection, un sondage le donne en tête des intentions de vote face au gouverneur sortant du Texas.

Matthew McConaughey a tout connu à Hollywood. Grand espoir des années 1990, il s’est embourbé dans des comédies romantiques insipides avant de relever la tête à l’aube de la quarantaine avec des rôles marquants dans La défense Lincoln, Magic Mike ou encore Killer Joe avant de connaître enfin la consécration grâce à sa performance inoubliable en 2013 dans Dallas Buyers Club où il prêtait ses traits au cowboy séropositif Ron Woodrof. Récompensé par un Oscar, il impressionne encore dans la série True Detective, Le Loup de Wall Street face à Leonardo DiCaprio et dans le film de SF métaphysique de Christopher Nolan, Interstellar. À l’automne dernier, "Mac" a publié aux États-Unis sa biographie, Greenlights, et profité du confinement pour en assurer la promo un peu partout. En mars dernier, dans un entretien accordé au podcast The Balanced, il s’interrogeait sur la suite à donner à sa carrière. "Quel est mon rôle en tant que leader ? Parce que je pense que j’ai vraiment des choses à enseigner et à partager avec les autres. Quel est mon rôle et quel est ma catégorie dans le prochain chapitre de la vie ?"

Un Texan pur sucre

Il n’en fallait pas plus pour lancer la rumeur de sa candidature en 2022 au poste de gouverneur du Texas, l'État où il a grandi et vit avec sa femme, le mannequin brésilien Camila Alves, et leurs trois enfants. "C’est quelque chose que j’envisage", confirme-t-il à l’animateur Jimmy Fallon, avant de faire de la bonne vieille langue de bois. "Mais le simple faire de pouvoir l’envisager est un honneur. Ça ne va pas plus loin que ça pour le moment." Pour le moment ? D’après un sondage réalisé mi-avril part l’Université d’Austin, l’acteur obtient 45% des intentions de vote contre 33% au sortant républicain Greg Abbott, très critiqué pour sa mauvaise gestion de la vague de froid qui ravagé l’État en février dernier.

"Soyons optimistes, soyons respectueux"

S’il se garde bien de critiquer publiquement son rival potentiel, Matthew McConaughey agit. Ces dernières semaines, il a multiplié les apparitions sur les chaînes nationales et locales ces dernières semaines pour faire la réclame We are Texas, un concert de charité en ligne qui a réuni les plus grandes stars du coin et permis d’engranger plus de 8 millions de dollars afin de venir en aide aux sinistrés. L’acteur a même lancé sa propre chaîne YouTube, où debout devant un drapeau américain, il vante les mérites des héros du quotidien à la manière d’un télé-évangéliste.

"Le seul dénominateur commun, le seul truc qui est bipartisan et qui peut se répandre à toute l’humanité", explique ce bon père de famille de 51 ans, notoirement ni de gauche ni de droite, dans un speech lunaire diffusé sur son compte Twitter. "Soyons juste les uns avec les autres, soyons optimistes, soyons respectueux de nous-mêmes, soyons respectueux des autres. Les valeurs, elle ne se démode jamais."

Jérôme Vermelin

