Au moins 8 morts, des centaines de blessés... Ce que l'on sait du mouvement de foule au festival Astroworld

Sur ces centaines de blessés, 25 patients ont dû être transportés à l'hôpital, dont 13 étaient toujours aux mains des médecins samedi après-midi, a déclaré le maire de Houston, Sylvester Turner, au New York Times. Plus tôt dans la journée, le chef des pompiers de Houston, Samuel Pena, avait fait état de 11 personnes en arrêt cardiaque, lors d'une conférence de presse à l'extérieur du NRG Park, où se tenait l'évènement.

Dans la soirée de vendredi, un mouvement de foule massif a provoqué la mort d'au moins 8 personnes pendant le concert du rappeur Travis Scott. Plus de 300 autres ont dû être traitées pour des blessures sur place, en comptant les éraflures et contusions mineures, selon les autorités.

Comment cette tragédie a-t-elle pu se produire ? D’après les premiers éléments, c’est un mouvement de panique qui serait à l’origine du drame. "La foule a commencé à se presser vers le devant de la scène. Cela a créé un début de panique qui a provoqué des blessures, les gens ont commencé à tomber, à perdre conscience et cela a entraîné une panique supplémentaire", a déclaré Samuel Pena. "En l'espace de quelques minutes, on s'est retrouvés avec plusieurs personnes à terre qui faisaient une sorte d'arrêt cardiaque", a ajouté la police.

Est-ce une défaillance de la sécurité ? Impossible pour le maire de Houston. "Nous avions plus de sécurité là-bas que lors des matchs des World Series (les phases finales de la Ligue majeure de baseball nord-américaine, ndlr.)", a déclaré Sylvester Turner, notant que l'événement avait eu lieu sur la propriété du comté, avec une sécurité organisée par la ville de Houston. Le département de police de Houston a fourni plus de 360 officiers, a-t-il assuré, et ce "en plus des effectifs qui m'ont été rapportés : il y avait 240 ou 250 agents de sécurité privés qui étaient là".

"Nous examinons toutes les causes potentielles de cet incident ou ce qui a causé les arrêts cardiaques. Nous ne retirons rien de la table", a-t-il ajouté alors.