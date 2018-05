VIDÉO - Eurovision 2018 : déception pour Madame Monsieur, qui termine à la 13e place

LIGUE 1

Le championnat de football français commence à livrer ses leçons. En perdant face à Rennes, le PSG a permis la qualification des Bretons pour la prochaine Ligue Europa. Battu à Strasbourg, Lyon laisse filer Monaco, vainqueur de Saint-Etienne, vers la qualification directe en Ligue des champions.





En bas du classement, Troyes, Caen et Toulouse sont les perdants de la soirée. Les Normands, battus 4-1 à Nice, sont désormais 17e et sous la menace de Toulouse, battus 3-1 à Bordeaux et toujours barragistes. Une position que peuvent encore espérer atteindre les Troyens, qui ont tenu en échec Montpellier.





A l'inverse, Lille a réussi à se sauver, après sa victoire contre Dijon, tout comme Strasbourg.