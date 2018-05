VIDÉO - Eurovision 2018 : trois choses à savoir sur "Madame Monsieur", le duo qui va représenter la France samedi

La France attend une victoire au concours de l'Eurovision depuis 41 ans et le sacre de Marie Myriam avec "L'oiseau et l'enfant". C'était en 1977. En lice le samedi 12 mai prochain pour la 63e édition du concours musical à Lisbonne (Portugal), "Madame Monsieur" et sa chanson "Mercy" tentera de vaincre le signe indien. LCI vous livre trois choses à retenir sur ce groupe atypique.