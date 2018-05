VIDÉO - Eurovision 2018 : un homme fait irruption sur scène et se saisit du micro de la candidate du Royaume-Uni

La chanteuse britannique SuRie était tranquillement en train de chanter son titre Storm sur la scène de l'Eurovision lorsqu'elle a été perturbée par un homme faisant irruption sur scène. Ce dernier lui a subtilisé quelques instant son micro, mais a très vite été écarté par la sécurité.





Sur les images ci-dessous, on voit clairement l'homme se précipiter vers la chanteuse et lui prendre le micro des mains. S'en suivent quelques instants où SuRie apparaît démunie, sans instrument pour poursuivre sa prestation. Mais très vite, l'interprète a repris son micro et le fil de sa chanson, comme si de rien n'était.