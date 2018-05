D'André Claveau à Marie Myriam, ces (rares) Français à avoir remporté l'Eurovision

Une voix chaude et suave. "Dors, mon amour" est la chanson gagnante en 1958 pour la 3e édition du concours. Elle est Interprétée (intégralement en français, langue nationale, comme le veut la coutume avant 1966) par le chanteur André Claveau et orchestrée par le compositeur Franck Pourcel. "Dors, mon amour / Le soleil est encore loin du jour/Nous avons pour aimer tout le temps /Et la nuit nous comprend" susurre t-il.