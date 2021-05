Expo Uderzo : Astérix s'invite au musée Maillol à Paris

Il y a des noms comme ça et des dessins qui provoquent des bouffées de nostalgie. Arpenter l'exposition Uderzo, c'est partir sur les traces du père génial d'Astérix, et découvrir, au détour d'un couloir, les débuts. Voici Alberto, 10 ans, fils d'immigré italien, raconté par sa fille Sylvie. On y trouve notamment ses cahiers d'écolier, de science et de poésie. Tout n'est pas rose pourtant. Il naît avec douze doigts et doit être opéré. Il est doué, mais ne reconnaît pas les couleurs. Erreur réparée depuis. Il veut alors devenir le nouveau Disney et décroche à 18 ans avec Clopinard un premier contrat. Mais pour vivre de ses crayons, il faut s'accrocher. Alors, il accepte toutes les commandes, s'adapte à tous les styles.