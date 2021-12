VIDÉO - Muriel Robin se confie sur son secret de famille dans "Sept à Huit"

"Elle me dit que mon père n’est pas mon père". Au cours d'un entretient bouleversant accordé à Audrey Crespo-Mara, diffusé ce dimanche soir dans "Sept à Huit", Muriel Robin raconte comment elle a récemment appris par la meilleure amie de sa mère que celui qu'elle croyait être son père biologique ne l'était pas.

"Quand on est un enfant illégitime - ce que certains appellent bâtards ou bâtardes - alors on est bancals. Si on se met dans la tête de ma mère, je suis l'enfant de son amant", témoigne l'humoriste. À ce moment-là on se demande "ce qu'il va se passer. Est-ce qu'elle va le dire à son amant ? Est-ce-qu'elle va le dire à son mari ? Est-ce que peut-être sa vie va être ... Donc avant d’arriver, on est déjà un problème", estime-t-elle, fataliste.