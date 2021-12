Fabien Olicard, le mentaliste qui remplit le Zénith

Dans la vidéo en tête de cet article, Fabien Olicard n'a jamais vu cette jeune femme, qui a écrit et caché un mot secret. Sa discipline, le mentalisme, est à la frontière entre la psychologie, la science et l'illusion ajoutée à cela un peu de mystère. Comment fait-il pour se souvenir des 8 000 premières décimales du nombre Pi et pour nous en faire retenir 20 sans même nous en rendre compte ? "C'est vraiment bluffant. On apprend beaucoup de choses", reconnaît un spectateur.