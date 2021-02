Famille royale britannique : Meghan et Harry privés de titres officiels

C’est l’épilogue d’un divorce annoncé entre Harry et Meghan, le couple glamour chouchou des Britanniques, et la reine d’Angleterre. Il y a un an, Harry faisait sa dernière apparition princière, avant de s'envoler vers le Canada, rejoindre sa femme Meghane. Depuis, ils ont confirmé ne plus vouloir être membres actifs de la couronne britannique. La souveraine vient donc de trancher.