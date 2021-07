VIDÉO – Cannes 2021 : les poumons en or de Bella Hadid ne sont pas passés inaperçus

Pour accompagner cette tenue hyper décolletée, Bella Hadid avait opté pour un collier pour le moins spectaculaire puisqu’il représente deux immenses poumons dont les branches devaient, en théorie, protéger sa poitrine des regards indiscrets. On a bien dit en théorie.

Il s’agit là aussi d’une création de la maison Schiaparelli, et plus précisément de son designer de bijoux Daniel Roseberry dans le cadre de sa collection automne 2021. Son nom : "Golden trompe l’œil lungs with rhinestones". (Poumons en or en trompe l’œil avec ses faux diamants – ndlr). Discret, n’est-ce pas ?