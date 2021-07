VIDÉO - Matt Damon et Camille Cottin très complices sur le tapis rouge de "Stillwater"

C’est une collaboration franco-américaine assez inédite que les festivaliers ont pu découvrir ce mercredi soir à Cannes. Après le succès de Spotlight, oscar du meilleur film, le réalisateur Tom McCarthy a posé sa caméra à Marseille pour Stillwater, un drame aux faux airs de thriller interprété par Matt Damon et Camille Cottin. Ce duo inédit à l’écran s’est retrouvé sur le tapis rouge pour le plus grand bonheur des fans et des photographes.

"Je suis nul en français, mais je n'avais qu'à regarder Camille et j'étais instantanément dans la scène", a ironisé la star hollywoodienne au micro de Canal +. "Je suis très fier de cette alchimie. On voulait créer une relation entre deux personnes qui viennent de milieux différents et je suis vraiment ravi du résultat."