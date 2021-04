Fêtes de Bayonne annulées : comment réagissent les habitants et les professionnels ?

La place de Bayonne restera vide en juillet prochain. Pas de foulards rouges ni de fêtards massés devant le bal, comme ici en juillet 2019. Pour la deuxième année consécutive, les fêtes de Bayonne n’auront pas lieu. Une décision inévitable pour de nombreux habitants. “Il restera compliqué de respecter les gestes barrières, la distanciation physique”, “Ce sera une surprise que les fêtes reprennent comme on les a toujours connues. Cela ne me semblait pas envisageable et peut-être pas sérieux non plus”. En temps normal, l’événement rassemble un million de personnes durant cinq jours de fêtes. Un incontournable à Bayonne notamment pour les plus jeunes. “On est jeune, il faut qu’on en profite et je pense que tout le monde en a marre, même mes parents, que ce soient toutes les générations”, déplore une jeune fille.