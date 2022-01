Films d’animation : les Français champions du monde

Spiderman, Kung Fu Panda et Jules César ont un point commun. Ils ont été imaginés ou dessinés par les élèves de cette école. À chaque promotion ses stars. Pierre Coffin a créé les Mignons, Camille André a imaginé le dernier Disney, quant à Louis Clichy, c'est le réalisateur d'Astérix version dessins animés. Nous sommes à Paris à Gobelins, la meilleure école d'animation au monde selon un prestigieux magazine américain. Ici, on apprend aux élèves à donner vie à leur dessin. Et si les tablettes numériques sont tolérées, l'usage du papier crayon reste privilégié. Pour être ici, très bon niveau de dessin requis. À chaque exercice, exigence maximale. Pour ces cinq secondes d'animation, une semaine de travail. Coût de la formation : 8 300 € par an. 900 candidatures pour seulement 56 places. Deux ans de formation et en guise de diplôme, un film de fin d'étude noté par un jury venu du monde entier. Ses films étudiants sont régulièrement primés et les élèves recrutés par les plus grands studios du monde entier.