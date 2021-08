"Fisherman's Friends" : une comédie sur les chants des marins pêcheurs

Aujourd'hui, connus dans tout le Royaume-Uni, c'est dans leur village de Port Isaac que tout a commencé en 1995. "On a commencé à chanter pour s'amuser, et je leur ai dit : "allez, on chante ou quoi ?" On s'est lancé et les gens venaient petit à petit. Le vent portait nos voix à travers le village et on a dû avoir autour de 20, 30, voire 40 personnes qui sont venues", raconte John Lethbridge ou Lefty.