Frédéric François chante l'amour dans son nouvel album

Cela fait 50 ans qu'il accompagne la vie de ses fans, entre la Belgique, la France et l'Italie. Nous l'accompagnons d'ailleurs, avec ses amis, dans une épicerie italienne. Il retrouve un peu de sa Sicile natale. "Toute mon enfance, je passais ici pour aller à l'école. Tous les jours, on venait acheter des produits siciliens. On avait envie de retrouver toutes les saveurs que nous avions en Sicile", raconte-t-il. Son plat préféré : les pâtes, et il y en a 50 sortes ici. "Je mange belge et français", précise-t-il toutefois. "La liberté d'aimer", c'est un nouveau disque chaleureux, à son image.