VIDÉO - Un garçon brésilien découvre un sapin de Noël dans une décharge et bouleverse la planète

C’est un conte de Noël… avec quelques semaines d’avance. Le 8 novembre dernier à Pinheiro au nord-est du Brésil, le petit Gabriel Silva, 12 ans, ramasse des déchets dans une décharge avec sa mère lorsqu’il tombe sur un petit sapin de Noël tout cabossé. Depuis, ce cliché de l’AFP a fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Et changé la vie du petit garçon et de sa famille.

Gabriel vit en effet avec sa mère et ses deux grands frères dans une modeste maison en pisé, mélange de terre crue et de branchages. Sur le sol, pas de carrelage, juste de la terre battue marron foncé. De l'intérieur on aperçoit le ciel par l'espace ouvert entre le mur et le toit de chaume.