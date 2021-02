Gainsbourg, souvenirs d'un provocateur

L'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg, fille de Serge Gainsbourg, s'est exprimée sur la réputation de ce dernier dans une interview pour le magazine The Guardian en 2019. "Je pense que mon père sera condamné par l'opinion publique à chacun de ses mouvements. Tout est à présent si politiquement correct, si ennuyeux, si prévisible", a-t-elle déclaré. En effet, à une époque où tout se libère autour de plusieurs sujets, les attaques envers Gainsbourg, surtout envers ses textes, se multiplient sur les réseaux sociaux actuellement. Ils sont jugés trop provocateurs, trop sexuels et trop misogynes. Pourtant, il reste iconique et inspire toujours une nouvelle génération d'artistes.