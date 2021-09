Global Citizen Live : Elton John, Ed Sheeran et Christine and the Queens attendus à Paris

Le Global Citizen Live est le plus grand évènement organisé dans le monde depuis deux ans. Il s'agit d'une série de concerts qui débutent ce samedi soir et va durer 24 heures. Il aura lieu dans neuf villes dont Séoul, New York, Rio et Paris. Elton John, Ed Sheeran et la Française Christine and the Queens sont notamment attendus devant la tour Eiffel. La chanteuse est en pleine répétition. "Il y a du vrai plaisir à l'idée de retrouver les gens. Les espaces de rassemblement comme ça, de célébration, je trouve que c'est capital dans une société", lance-t-elle.