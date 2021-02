Golden Globes : quatre Français en lice

Les Golden Globes est une cérémonie qui récompense le cinéma et la télévision. Ce sont des prix qui sont décernés par Hollywood Foreign Press, une association de journalistes non américains sur place. Pour cette édition, quatre Français ont été nominés cette année. Il s'agit de Tahar Rahim pour le meilleur acteur du long-métrage "Désigné coupable" et de Florian Zeller pour le meilleur réalisateur pour le film "The Father". Filippo Meneghetti pour le meilleur film en langue étrangère pour son film "Deux" et le célèbre Alexandre Desplat sont également en lice pour la cérémonie.