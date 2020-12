Guerre du Golf, Tchernobyl, 11-Septembre... Les moments forts du 13H de Jean-Pierre Pernaut

33 ans de journal, c'est 33 ans de la vie des Français. Et il s'en est passé des choses depuis ce 22 février 1988, date à laquelle Jean-Pierre Pernaut présentait son premier JT de 13H sur TF1. À l'époque, les téléphones n'ont de portable que le nom, les numéros de téléphone sont encore à huit chiffres, les Français ne jurent que par le Minitel, le tunnel sous la manche n'est pas encore creusé et on paie toujours en francs.

Si Jean-Pierre Pernaut a observé les soubresauts du monde depuis son studio, il n'a pas hésité à en sortir pour être au plus près des événements marquants. Il a été à New York après les attentats du 11-Septembre, puis à Toulouse pour découvrir les dégâts de l'explosion de l'usine AZF également en septembre 2001. Il n'a pas non plus hésité à oser présenter un journal au pied de la centrale nucléaire de Tchernobyl où il s'est promené avec son compteur Geiger pour mesurer la radioactivité.