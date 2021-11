VIDÉO - Harry Potter : la "Forêt interdite" de la saga reproduite en vrai au Royaume-Uni

ATTRACTION - Dans le nord-ouest de l'Angleterre, la "Forêt Interdite" de la saga Harry Potter a été reconstituée pour permettre une immersion magique dans le monde du petit sorcier. Une équipe de TF1 a pu en faire l'expérience.

"Les sorciers et sorcières de tous âges sont les bienvenus", annoncent les organisateurs de l'évènement. Si le dernier livre des aventures de Harry Potter a été publié en 2007, et que le huitième et dernier film de son adaptation cinématographique remonte déjà à 10 ans, les enfants de 2021 plébiscitent toujours le petit sorcier. Et c'est avant tout pour eux qu'a été conçu cette reconstitution de la "Forêt interdite", bordant l'enceinte du château de Poudlard, que nous présente le 20H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.

Toute l'info sur Le 20h

Comme son nom le stipule, il est interdit aux élèves de l'école de sorciers de pénétrer dans cette forêt, qui semble s'épaissir et s'assombrir quand on y progresse. C'est lorsqu'ils sont punis que les héros sont forcés d'y entrer, et ils y rencontrent une quantité impressionnante de créatures : des "Cynospectres" y rôdent, des "Sombrals" y volent, mais on peut aussi y voir des "Botrucs" ou même un "Scroutt" à Pétard. "Cette forêt fait très peur", raconte un jeune visiteur à TF1, "il y a des yeux qui nous regardent, on ne sait pas qui ils sont". Son camarade semble avoir trouvé une parade : "Moi je prends ma baguette (magique, NDLR) pour nous en débarrasser !".

Des Acromentules et un Scroutt à Pétard

Plus redoutables encore, une colonie d'Acromentules a élu domicile dans la Forêt interdite, d'énormes araignées velues qui tombent par dizaines sur Harry et son acolyte dans un des épisodes. C'est un des clous de l'expérience, la reconstitution de cette attaque d'araignées pour un public subjugué. Six semaines de travail ont été nécessaires pour installer ce décor et mettre au point la scénographie, mobilisant les meilleurs spécialistes du studio américain Warner Bros pour les effets spéciaux. 5000 lampes et 400 enceintes sonores créent ainsi une illusion parfaite pendant les 90 minutes de cette progression dans les ténèbres de la forêt interdite.

Des moments des films semblent revivre l'espace d'un instant, comme celui où Harry Potter et Ron perdent le contrôle de leur voiture volante en plein ciel. "C'est comme être dans le film", s'enthousiasme une maman, "la voiture qui descend, c'est vraiment réussi". Des dizaines de milliers de visiteurs affluent déjà chaque soir, pour cette expérience immersive qui durera jusqu'à la fin des vacances de Noël.

F. Senneville | Reportage vidéo : E. Stern et L. Barbazanges

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.