Harry Potter : la magie opère toujours

Gwenaëlle et sa famille se préparent depuis des mois. Leurs défis, c'est d'ouvrir au beau milieu de la campagne bretonne une boutique de 120 mètres carrés entièrement consacrée à Harry Potter. À peine ouvert, le magasin est pris d'assaut. Baguettes magiques, pulls, cartables... Il y en a pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands. Si le jeune sorcier fascine toujours autant, c'est parce que dans ces familles, on est fan de génération en génération. Un mythe qu'entretiennent ces boutiques.