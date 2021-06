VIDÉO - Hervé, l’outsider de la french pop : "J’ai plus rêvé du foot qu’il a rêvé de moi !"

"C’est fou de le dire, même moi ça me fait bizarre !". Après plus d’un an d’attente, le bondissant Hervé s’apprête à retrouver son public à La Cigale, ce soir à Paris, avant de partir sur les routes de France pour interpréter les tubes de l’album Hyper, sorti en juin 2020, en pleine pandémie. "En musique, le télétravail c’est un peu particulier. Quand on ne peut pas joueur et défendre un premier album, on est obligé d’être hyperactif. J’aurais pu réagir autrement. Moi ça a été de faire des trucs", se rappelle le jeune chanteur.

Confiné chez son père en Bretagne, Hervé y a tourné le clip lo-fi de "Si bien du mal". "La mélodie de cette chanson m’est venue dans une cuisine et à l’époque je me suis dit que si je faisais un clip, ce serait une sorte de plan séquence. Un moment de vie. Et puis lors du premier confinement, je me suis retrouvé dans la même maison, avec la même cuisine". Un brainstorming plus tard, Hervé improvise une chorégraphie qui va faire fureur sur les réseaux. "On a hésité entre un english breakfast et des crêpes. Et puis comme j’étais en Bretagne… J’ai fait des crêpes !".