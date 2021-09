Hommage à Johnny : une statue et une esplanade inaugurées à Paris

Ce mardi est une journée très spéciale pour les fans de Johnny Hallyday. Toute une série d'hommages a été prévue pour la star qui nous a quittés il y a presque quatre ans.

Les hommages dédiés à Johnny Hallyday ont débuté ce mardi avec une statue dévoilée sur une esplanade qui porte désormais son nom à Paris. Aux sons des motos et des guitares électriques, voilà une inauguration cent pour cent Hallyday. En guise de concert, des musiciens du rockeur ont joué devant des dizaines de fans toujours aussi fidèles. "On est une famille et on a besoin de se retrouver et un truc comme ça, c'est le meilleur moyen", témoigne l'un d'eux.

L'esplanade parisienne en question a donc été baptisée ce mardi matin "Johnny Hallyday" en présence de Laeticia. "Il aurait été si fier d'imaginer l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui", a-t-elle prononcé avec émotion. Une statue de six mètres a même été révélée, représentant non pas le visage de Johnny, il aurait détesté ça, mais un manche de guitare et à son sommet, une Harley-Davidson, lui ayant appartenu.

La place se trouve au pied de la salle de concerts de Bercy. Ce n'est pas un hasard, Johnny est l'artiste masculin qui s'y est le plus produit, avec 101 concerts. Et ce soir, un concert hommage aura lieu quatre ans après la disparition de l'artiste qui continue à faire danser et chanter.

