VIDÉO - House of Gucci : de Patrizia Reggiani à Lady Gaga, un personnage, une performance.

HOUSE OF GAGA - J-1 avant la sortie très attendue de House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott sur la saga Gucci et l’assassinat en 1995 de l’héritier Maurizio. Un thriller avec Lady Gaga dans la peau de Patrizia Reggiani, l’ex-épouse reconnue coupable d’avoir commandité le meurtre.

C’est l’histoire d’un drame qui touche l’un de plus riches familles italiennes des années 80, l’assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995 dont on saura près de deux ans plus tard, qu’il a été commandité par son ex-femme Patrizia Reggiani. Une saga que Ridley Scott a choisi de mettre en images dans le film "House of Gucci".

Dans un court making of du film, que nous vous proposons de découvrir en ouverture de cet article, Ridley Scott et les principaux acteurs, Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino ou encore Salma Hayek, reviennent sur la personnalité de Patrizia Reggiani. Dans cette vidéo, le réalisateur et les partenaires de Lady Gaga nous dévoilent ce que la chanteuse et comédienne apporte à son personnage, pour en faire une performance remarquable...

Le film "House of Gucci" est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le contrôle.

Une histoire hautement "cinégénique", des personnages hauts en couleur et un casting 5 étoiles suffisent à faire de "House of Gucci", le film événement de cette fin d’année 2021.

