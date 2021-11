VIDÉO - House of Gucci : "Il est temps de faire du ménage" pour Lady Gaga

Ridley Scott a réussi le tour de force de sortir deux films cette année. Après Le Dernier Duel, il revient déjà avec le très attendu House of Gucci, un long-métrage consacré à un mythe de la culture italienne, la maison Gucci et au casting impressionnant comptant notamment Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Camille Cottin…

Le film "House of Gucci" est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le contrôle.