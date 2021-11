VIDÉO - House of Gucci : Lady Gaga et Jared Leto transformé dans un extrait

Pour son nouveau long métrage, quelques semaines seulement après la sortie du "Dernier Duel", Ridley Scott nous propose une plongée dans les années 80 avec "House of Gucci". Le cinéaste britannique a choisi de raconter une saga, celle de la famille Gucci et le drame qui l’a touchée : l’assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995. On saura près de deux ans plus tard qu’il a été commandité par son ex-femme Patrizia Reggiani.