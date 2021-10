VIDÉO - "House of the Dragon" : découvrez la première bande-annonce du spin-off de "Game of Thrones"

C'est sans doute la série la plus attendue de 2022. Plus de deux ans après la fin de Game of Thrones, HBO a dévoilé la première bande-annonce de House of the Dragon, le spin-off de sa série à succès. Inspirée du roman Fire and Blood de George R. R. Martin, les 10 nouveaux épisodes reviendront sur l'histoire des Targaryen, la famille de Daenerys, 200 ans avant les aventures de Jon Snow et ses petits camarades.

House of the Dragon se concentrera sur une période particulière surnommée la Danse des Dragons, soit la terrible guerre qui éclate après la mort du roi Viserys et qui verra le clan Targaryen se déchirer. Et comme on peut le voir dans les premières images, la nouveauté s'annonce aussi grandiose et sombre que la série originale.