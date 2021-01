VIDÉO - "I'm not pretty", ou l'histoire d'un tube né sur TikTok

En 15 secondes sa vie a basculé. Le 1er janvier dernier, Jessia, une jeune chanteuse canadienne partage sur TikTok une petite chanson qu'elle a écrite a capella. Installée dans sa voiture, à moitié morte de rire, elle se lance. "Ok, je ne sais pas si c'est totalement nul ou bien si c'est un bon son, mais la voilà", explique-t-elle à ses abonnés.

Tout en tapant sur son volant, la jeune femme au grain de voix accrocheur chante. "Maybe I'm not pretty, Maybe I'm just fun, Cause I got a belly, And I got a bum" ("Peut-être que je ne suis pas jolie, peut-être que je suis juste amusante, parce que j'ai un ventre, et j'ai des fesses"). En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, cette mélodie sur l'acceptation de soi fait un carton. En 15 secondes, Jessia passe de 2000 à 10.000 abonnés.