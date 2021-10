VIDÉO - "Il est elle", une fiction audacieuse et essentielle sur la transidentité

Parler de transidentité à une heure de grande écoute, c'est le pari audacieux que fait TF1 ce lundi avec Il est elle. Une fiction bouleversante qui raconte l'histoire de Sabine et Cédric dont la vie bascule le jour où leur fils Julien leur annonce qu'il se sent fille et qu'il veut changer de sexe. Si sa mère choisit de l'accompagner dans sa transition vers le genre féminin, son père, lui, s'obstine à pousser Julien à s'accepter comme il est. Peu à peu, "Julien" va laisser place à "Juju", puis à "Emma", le prénom que se choisira leur enfant.

Librement adaptée par Catherine Ramberg et Thomas Boullé de la bande dessinée Barricades, Il est elle a d'ailleurs obtenu le prix du meilleur scénario au Festival de Luchon cette année, ainsi que le prix de la meilleure interprétation féminine pour Andréa Furet. Véritable révélation du film, la comédienne transsexuelle de 19 ans livre une interprétation sans faute.

"J'avoue que j'étais un peu sceptique au départ. Mais quand j'ai lu le scénario, j'ai été tout de suite conquise et très émue", nous a confié la jeune femme aussi lumineuse et gaie dans la vie que Julien est sombre dans le téléfilm. "C'est un sujet très sérieux dont on ne parle quasiment pas à la télévision et qui a été traité avec beaucoup de respect. Je pense que la fiction touchera toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau et qui auraient des difficultés à s'exprimer".