"Imagine un monde", le nouvel album de David Hallyday

Avec une voix de plus en plus grave, il travaille depuis plus de trente ans son style : pop -rock électro. "Le climat anxiogène du confinement a fait qu'on a tous une voix un peu plus grave", charrie l'artiste. A chaque album, son entourage reste son premier public. Il y a pour cela sa femme, son fils et ses filles, qui aiment particulièrement la musique. David Hallyday est au final un rockeur papa poule qui espère un jour un monde plus humain.