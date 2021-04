"Innocent", la série événement d'Harlan Coben

C'est une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Les romanciers adaptent de plus en plus leurs livres en série télé. C'est le cas d'"Innocent", une belle histoire d'amour qui s'écrit entre l'écrivain Harlan Coben et la plateforme Netflix. Le deuxième auteur étranger le plus lu dans l'Hexagone a vendu quatorze de ses œuvres à la plateforme pour des adaptations. La série qui sera lancée le vendredi 30 avril dans 190 pays va vous emporter dans un univers machiavélique et d'action. Notez qu'il s'agit d'une production espagnole.