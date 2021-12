VIDÉO - Diane Leyre, Miss France 2022 : "Je suis un mix entre Phoebe et Rachel de Friends"

Votre costume régional, béret sur la tête et baguette sous le bras, aurait pu sortir de la série Emily in Paris . À quoi va rassembler l’année de "Diane in Paris" version Miss France ?

Ma petite cousine Illana Barry était Miss Languedoc-Roussillon l’an dernier, mais ce n’était pas forcément une affaire de famille. J’ai suivi son aventure à fond et par la suite, le comité Miss Ile-de-France m’a contactée après avoir vu mon profil sur Instagram via ma cousine. Ils m’ont dit que je devrais tenter l’expérience et je l’ai fait. Illana a soutenu sa région cette année, mais elle a pensé très fort à moi et j’ai porté le sang de la famille jusqu’au bout.

Vous répondez sans vous démonter depuis votre élection aux questions sur le féminisme et le sexisme. C’est la pratique de la boxe qui a forgé votre caractère ?

(Elle rit) Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Ce qui est certain, c’est que le sport m’aide à canaliser mon énergie parce que j’en ai beaucoup. Ça me permet d’évacuer le stress. Avant de faire Miss France, je me suis trouvée en tant que femme. Je sais qui je suis donc forcément, j’ai des idées plus affirmées. Je sais que je suis féministe. Pour moi, en 2021, la question de savoir si on l’est ou pas ne se pose plus : on l’est toutes. Maintenant, à chacun sa définition du féminisme. Je respecte l’avis de chacun.

Que retenez-vous de votre rencontre avec la ministre Elisabeth Moreno, la veille de l’élection ?

Peut-être qu’on l’a fait changer d’avis sur le concours. Elle avait dit que c’était has been et on lui a montré que ce n’était pas le cas. Elle était top, c’est vraiment une femme hyper inspirante. Que ce soit sur sa vie personnelle ou les causes qu’elle défend. Elle nous a énormément sensibilisées sur la cause des femmes. On doit la mettre en avant quand on est Miss France.

Vous êtes allée faire un tour sur votre Instagram depuis dimanche ?

Rapidement…

Vous êtes passée de 26.000 abonnés samedi après-midi à plus d’un demi-million ce matin…

En disant un demi-million, ça fait peur. C’est assez improbable, c’est là qu’on se rend compte de l’ampleur de Miss France et de l’impact qu’on peut avoir auprès des plus jeunes. Avec la montée des réseaux sociaux, on a de plus en plus de modèles différents qui, parfois, ne prônent pas forcément les meilleurs messages. Leur métier, c’est de vendre du rêve. Miss France un peu aussi mais elle représente toutes les femmes de France. Et la femme française n’a pas que des jours parfaits. Ce sera important pour moi de prôner le naturel et le vrai pour ne pas créer de complexes chez nos jeunes.