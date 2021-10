VIDÉO - "Je veux lui dire que je l'aime" : Valérie Lemercier souhaite un bon rétablissement à Céline Dion

Des astuces qui ont beaucoup amusé l’actrice. "C’était marrant de traverser les époques, de traverser les âges, d’avoir 10 ans le matin et 45, l’après-midi", déclare-t-elle. Mais c'est surtout son admiration pour Céline Dion qui a nourri ce film. Au point que Valérie Lemercier l’avoue, elle en a rêvé. "Je suis avec eux, je vis avec eux depuis quelques années", assure-t-elle à propos du couple que Céline Dion formait avec son agent artistique et mari, René Angélil.

Dans ce film, Valérie Lemercier incarne son idole de ses 10 ans à aujourd’hui. Cette performance a été permise grâce à de petites astuces, comme s'accroupir derrière un mur pour paraître plus petite et des effets spéciaux. Les adultes ont ainsi été filmés sous un angle et Valérie Lemercier sous un autre afin de que le spectateur ait la sensation de la voir avec une taille de petite fille.

Après un an d'attente, à cause du Covid, le biopic sort donc enfin et Valérie Lemercier espère que parmi ses spectateurs, se trouvera son idole. "J’espère qu’elle le verra, avant mon décès, j’espère qu’elle l’aimera", plaisante-t-elle. Le film est programmé dans 50 pays et doit sortir le 10 novembre en France.