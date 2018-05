VIDÉO - Israël remporte l'Eurovision avec "Toy", chanson inspirée du mouvement #MeToo

Netta Barzilai avait choisi d'interpréter une chanson inspirée par l'esprit du mouvement d'émancipation des femmes #MeToo et intitulée Toy, "jouet" en français. Outre ses paroles explicites, notamment sur le refrain - "I’m not your toy, you stupid boy" (je ne suis pas ton jouet, abruti de garçon -ndlr) -, elle a marqué les esprits avec ses mouvements et ses cris de poule censés moquer tous ceux qui traitent leurs partenaires comme un jouet et railler les "poules mouillées".