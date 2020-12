VIDÉO - "J'appréhende ce dernier JT de 13h pour l'émotion qu'il va me procurer" : Jean-Pierre Pernaut dans 7 à 8

A l'origine, Jean-Pierre Pernaut est choisi au pied levé pour remplacer le présentateur vedette de l'époque, Yves Mourousi : "ça devait durer 8 jours, le temps de trouver un remplaçant", s'amuse-t-il. À ce moment-là, il veut faire un journal pour ceux qui le regardent, ceux qui habitent en région, qui ne travaillent pas ou qui rentrent à la maison pour déjeuner. Il veut un journal populaire. Et quand on le taxe de populiste, le journaliste rétorque : "Si le populisme, c’est être proche des gens, je suis populiste. Si s’intéresser aux gens, c’est être populiste, je suis populiste. Moi, je m’adresse aux gens donc la différence entre populaire et populiste, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je suis proche des gens et fier de l’être."

Toutefois, pendant de très longues années, c'est en pensant à une seule personne, une seule télespectatrice que Jean-Pierre Pernaut construisait son journal : sa mère. "Elle a été ma téléspectatrice tous les jours, elle n’a jamais raté un journal ni un 'Combien ça coûte ?'. J’avais droit tous les soirs à son petit coup de fil : 'Je n’aime pas ta cravate', etc. Ma mère a été ma téléspectatrice préférée, parce que j’ai toujours respecté mes parents, ils m’ont donné plein de valeurs. Et ma mère, qui est décédée à l’âge de 102 ans, il y a quatre ans, était ma téléspectatrice préférée, je m’adressais à elle !"

"Je penserais certainement à elle, à mes parents, à mon frère, à ma famille, lors de mon dernier journal. Je ne pouvais pas arrêter tant qu’elle était vivante, ce n’était pas possible, elle n’aurait pas compris", ajoute celui qui a été élu personnalité préférée des Français en 2020. Ce dernier journal de 13h, Jean-Pierre Pernaut le redoute : "Je l’appréhende énormément parce que je suis émotif, je reçois déjà une quantité de messages de gens qui disent : 'Jean-Pierre ne partez pas !', 'On va pleurer', du coup j’ai envie de pleurer avec eux."

"C’est ma famille TF1, le journal de 13H, les correspondants en région. Ce sont des gens avec qui on est tous les jours, ils se donnent corps et âmes pour le journal, moi aussi, donc j’ai peur de me sentir un peu tout seul. Je ne sais pas du tout ce que je vais dire à la fin de mon dernier journal, on verra. Il confesse avoir déjà écrit plusieurs versions de messages et les avoir toutes mises à la poubelle. Ça remue dans la tête, mais c’est la vie !", conclut-il ému. Pour l'avenir, "JPP" ne quitte pas "sa famille". Il continuera à donner la parole aux téléspectateurs et à défendre la France des régions à travers plusieurs projets au sein du groupe TF1, dont la JPP TV, qu'il lancera le 18 décembre.