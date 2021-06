"J'avais l'impression qu'il était vivant" : la tournée de Johnny Hallyday de 2003 diffusée au cinéma

Entendre à nouveau sa voix et sentir son énergie sur scène, même à travers un écran, les fans de Johnny Hallyday n'auraient manqué l'événement pour rien au monde. "C'est très émouvant" ; "C'était vraiment super" ; "J'avais l'impression qu'il était devant moi, qu'il était vivant", confient quelques-uns. Cela fait 18 ans qu'ils attendaient les images inédites de la tournée du chanteur à Bercy en 2003. À l'époque, ils avaient même signé une pétition pour qu'elles soient commercialisées. Des concerts mythiques où la star s'est illustrée, peut-être plus encore que d'habitude.

Cette tournée, Johnny y tenait dans cette salle de Bercy qu'il affectionnait particulièrement. Mais aucune image n'est encore sortie. Sa maison de disques de l'époque ne le souhaitait pas. C'était sans compter sur l'obstination de la star. "Quand on disait non à Johnny, cela voulait dire oui pour lui. Il a dit qu'on allait le faire quand même", raconte Michel Jankielewicz, coproducteur du DVD live. En bonus : des archives précieuses de Johnny en répétition qui touchent ses fans historiques et des jeunes spectateurs plus que conquis.