James Bond : Daniel Craig quitte la saga

Quatre notes et une silhouette suffisent pour le reconnaître. James Bond est de retour. Le dernier film de la saga, "Mourir peut attendre", marque la fin d'un cycle. Après quinze ans et cinq films en smoking, Daniel Craig raccroche. D'ailleurs, il en était ému à la fin du tournage de ce nouvel opus. Un film qui sortira le 6 octobre 2021.

Dès le premier film, Daniel Craig s'est imposé en tant que James Bond. L'acteur est passé de détesté à adoré. Ainsi, il a été adopté en digne successeur de cinq interprètes plus ou moins mémorables. Il aura donné un visage humain à l'agent double. Il saigne, doute et tombe même amoureux. Alors, que va-t-il faire après Bond ? Après bientôt 60 ans de saga et 25 films, lui trouver un successeur sera difficile. Et vous, qui verrez-vous ?